ROMA HIGUAIN JUVENTUS / Gonzalo Higuain resta al centro dei piani della Roma per rinforzare il proprio attacco. L'argentino, tornato alla Juventus dopo il prestito al Chelsea, è in uscita dai bianconeri e i giallorossi stanno pensando di metterlo al centro del proprio reparto offensivo.

Il fatto che il giocatore argentino abbia virato sul numero 21 e non sul 9 è un doppio segnale, legato anche all'affare Juve-Icardi. Intanto il 'Corriere dello Sport' sottolinea come il 'Pipita' sia disposto a discutere con Petrachi un possibile passaggio ai giallorossi e una spalmatura dell'ingaggio. I 6,5 milioni netti percepiti in bianconero sono troppi per le casse giallorosse e il club capitolino starebbe pensando ad un accordo quadriennale da 4,5 milioni l'anno, gli stessi offerti a Dzeko. La Juventus però dovrebbe prima saldare una differenza di circa 4 milioni, una sorta di buonuscita. Tra società invece l'accordo sarebbe raggiunto sulla base di 9 milioni di euro di prestito e di un saldo di 27 milioni a partire dal bilancio 2020/2021.