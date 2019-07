ATALANTA MURIEL / Voglioso di fare bene con la maglia dell'Atalanta, Luis Muriel ha svelato dei retroscena sul suo trasferimento e sul futuro: "Promessa? Che sia la squadra dove fermarmi finalmente a lungo: me lo chiede la mia famiglia e l’ho chiesto io al mio procuratore.

E spero di innamorarmi di Bergamo come di Firenze: emozioni così, solo a Genova - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - Doveva ancora finire il campionato e si vedeva il solito film: gli altri in difficoltà e quelli dell’Atalanta che si divertivano a correre ancora come matti. Mi sono detto: 'Se vado lì, arriverò anch’io a quel livello di condizione. E se ci arrivo, posso segnare tanti gol'. Gasperini? in questi giorni mi ha spiegato come e con quali tempi muovermi per ricevere la palla ed essere il più pericoloso possibil".