TORINO VERDI DE PAUL CAIRO / 20 milioni di euro in contanti. Questa la cifra stanziata dal presidente Urbano Cairo per Simone Verdi e Rodrigo De Paul. Per entrambi i giocatori il Torino è disposto a versare questa quota nelle casse di Napoli e Udinese.

Lo riferisce 'Tuttosport', che riferisce come i granata non siano intenzionati ad alzare le proprie pretese inserendo clausole o percentuali su rivendite future, come quella che il Napoli vorrebbe proporre per la cessione dell'ex Bologna. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Su Verdi e De Paul la concorrenza non manca, ma il quotidiano torinese sottolinea come i granata siano uno dei pochi club che abbia disponibilità economica e la possibilità di versare 20 milioni cash immediati nelle casse di Napoli e Udinese. Su Verdi è forte il pressing della Sampdoria, che vuole regalare a Di Francesco un esterno d'attacco. Mentre l'argentino sarebbe stato individuato dal Milan come erede di Suso.