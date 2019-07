CALCIOMERCATO MILAN CORREA ZARACHO / E' Angel Correa l'obiettivo principale per l'attacco del Milan. Con l'aiuto di Mendes, è partita la trattativa per il talento dell'Atletico Madrid che, riporta la 'Gazzetta dello Sport', i rossoneri valutano meno di 50 milioni di euro.

Affare difficile ma non impossibile, soprattutto se i 'Colchoneros' dovessero arrivare a J, obiettivo primario anche del. In cima alla lista dei dirigenti rossoneri, inoltre, c'è anche Matiasdel, per il quale si starebbe pensando a un investimento da 17-18 milioni.