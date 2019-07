CALCIOMERCATO NAPOLI ROMA HYSAJ / Nuovo affare all'orizzonte tra Napoli e Roma.

Dopo il trasferimento diin azzurro, quello diin giallorosso, potrebbe presto concretizzarsi il passaggio di Elseidalla corte di clicca qui per restare aggiornato sulle ultime news di mercato e non solo. Per cedere il suo terzino, riporta la 'Gazzetta dello Sport', il Napoli avrebbe chiesto 20 milioni di euro. Filtrerebbe, inoltre, ottimismo circa la buona chiusura della trattativa in corso.