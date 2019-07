CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ROMA HIGUAIN ICARDI / La Juventus non ha un numero nove in squadra.

Presentando ieri i numeri di maglia per la prossima stagione, i bianconeri hanno lanciato un doppio segnale di mercato: Gonzalo, che ha preso la numero 21, sembra ormai fuori dal progetto, che potrebbe invece prevedere l'arrivo di Mauro, in uscita dall'e riconosciuto proprio per il suo marchio 'MI9'; clicca qui per restare aggiornato.

La Roma è da tempo interessata a Higuain, il quale ha però fatto intendere, tramite l'entourage, di non voler cambiare squadra in Italia. Così, mentre la trattativa tra i due club prosegue spedita, resta da convincere il 'Pipita', che nel frattempo dovrebbe scendere in campo nelle amichevoli che attendono i bianconeri. Dal canto suo, la Roma, riporta 'Tuttosport', dovrebbe farsi avanti al ritorno della Juve dall'Oriente. Intanto, Icardi ha già dato il suo gradimento alla Juventus, che continua ad attendere il momento opportuno per tentare l'affondo decisivo e regalare a Sarri il suo nuovo 'numero nove'.