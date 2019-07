CALCIOMERCATO INTER CONTE / Antonio Conte non è soddisfatto del mercato svolto dalla sua società. Il tecnico lo ha fatto capire con parole chiare ieri in conferenza stampa: "Un po’ in difficoltà lo siamo, inutile nasconderci - ha spiegato ai cronisti presenti - Se devo essere onesto, siamo in ritardo sulla tabella di marcia. Ora dovremo accelerare. Siamo stati molto chiari nel preparare un piano. Siamo indietro, in entrata e soprattutto in uscita. Non è andato via nessuno". Lo sfogo di Conte ha inevitabilmente infiammato i social, oltre a dare un chiaro segnale alla dirigenza e all'ambiente.

Le sue parole potrebbero quindi aver lasciato il segno tra i vertici del club. Così, per abbassare la tensione, riporta la 'Gazzetta dello Sport', nella serata di ieri è andata in scena una cena a base di pesce tra l'allenatore e i dirigenti presenti a Singapore: ribadite le difficoltà per l'acquisto di Lukaku e la cessione di Icardi, la società avrebbe confermato gli impegni presi. La cena, però, è solo un antipasto del vertice che si terrà lunedì a Nanchino tra il presidente Steven Zhang, l’a.d. Beppe Marotta, il d.s. Piero Ausilio e Antonio Conte, prima della cena con il patron Zhang Jindong.