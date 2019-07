Juventus, tentativo del Barcellona per Kean

JUVENTUS KEAN BARCELLONA / Dopo i grandi colpi in entrata la Juventus deve sfoltire e tra i tanti nomi che potrebbero cambiare aria va tenuta sotto osservazione anche la posizione di Moise Kean, in scadenza di contratto tra un anno.

Sull'attaccante classe 2000 resta in pressing l', ma l'agente Mino Raiola avrebbe registrato anche altri sondaggi secondo quanto riferisce 'Sky'. Oltre l'Arsenal, in particolare, si segnala il tentativo delche avrebbe voluto acquistare il giocatore per poi prestarlo aldove avrebbe trovato maggiore continuità. L'ipotesi però non è decollata anche perché non scaldava il calciatore.