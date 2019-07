COPPA D'AFRICA SENEGAL ALGERIA / Si ferma all'ultimo atto il sogno del Senegal di Aliou Cissé che si arrende al gol in avvio di Bounedjah che taglia sin da subito le gambe a Manè e soci.

Dopo appena due minuti la finalissima diha infatti immediatamente preso la strada verso l'grazie ad un tiro dell'attaccante in maglia numero nove che trova la deviazione beffarda di Sanè che manda fuori causa Gomis. Una rete che indirizza nel modo peggiore la sfida per il Senegal che si affida in particolar modo alle iniziative di un Niang sprecone per provare a rimetterla in parità. A nulla valgono però gli sforzi dei senegalesi, orfani di Koulibaly, che si fermando ad un passo dalla gloria. Secondo successo in Coppa d'Africa invece per l'Algeria che torna a trionfare 29 anni dopo.

SENEGAL-ALGERIA 0-1 (2' Bounedjah)