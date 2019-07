CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ai microfoni di 'Tv Luna' ha parlato delle prime impressioni riguardanti la nuova stagione con un focus anche sul mercato: "Risultato poco commentabile perchè si fanno esperimenti. Ma è sempre piacevole vedere qualcosa di interessante. Manolas? Vogliamo essere più aggressivi nella metà campo avversaria pressando più alto. Quando giochiamo contro le difese a 3 la pressione viene fatta con il 4-2-3-1. Questo ci porta a spingere i terzini. Mario Rui non è sul mercato. Abbiamo con Ghoulam una coppia valida e ben affiatata.

L'anno scorso ha fatto un bel campionato e non abbiamo intensione di lasciarlo andare".

INSIGNE E GAETANO - "Insigne? Per le qualità che ha può giocare ovunque. Oggi ha fatto ottime cose. Gaetano lo sto provando in una nuova posizione perchè ha personalità. Sta acquisendo fiducia. Lo stiamo valutando ma è un giocatore che può stare nella nostra rosa. Mi piace molto da centrocampista. Decideremo se mandarlo in prestito o tenerlo".

MERCATO - "Forse pochi sanno che in questa società abbiamo dei personaggi di valore assoluto. Al 31 agosto saremo tutti contenti. Poltrone da riempire? Magari più di una. La panchina è salda, mi trovo molto bene".