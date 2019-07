Juventus, dalla Francia: Leonardo fiuta l'occasione Dybala, contatti avviati

JUVENTUS DYBALA / Niente spese folli, ma la nuova era Leonardo al Paris Saint-Germain non si preclude la possibilità di lavorare anche ad innesti di spessore internazionale. Ed è soprattutto in Serie A che sta guardando il dirigente brasiliano che sente profumo di grandi occasioni.

Con un nome su tutti: Paulo

A riferirlo è il francese 'RMC Sport' secondo cui il Psg ha avviato i contatti per l'argentino della Juventus proprio nelle ultime ore. Reduce da una stagione non esaltante, la 'Joya' nelle idee della dirigenza parigina può essere strappato ai bianconeri ad una cifra conveniente e lo stesso calciatore sarebbe intrigato dal progetto parigino, tanto da parlarne anche ad alcuni amici. La stessa dirigenza juventina non chiude ad una cessione, ma entrare nel vivo discutendo delle cifre.