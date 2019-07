Juventus, dalla Spagna: doccia gelata per il sogno Neymar

JUVENTUS NEYMAR / Stanno facendo molto discutere sul web le notizie circolate negli ultimissimi giorni circa un presunto contatto tra la Juventus e l'entourage di Neymar. Il brasiliano ha deciso di lasciare il Paris Saint-Germain e sta forzando la mano per arrivare alla rottura col club parigino, infiammando così un mercato estivo già rovente.

Il quotidiano 'Sport' però, molto vicino alle vicende di casa, facendo il punto della situazione su O'Ney gela le speranze ed i sogni dei tifosi bianconeri.

Secondo il giornale catalano infatti, la decisione di Neymar di lasciare Parigi sarebbe maturata con l'intenzione di cambiare aria soltanto per tornare al Barcellona. Nella sua testa, quindi, al momento c'è solo la volontà di riprendere la casacca numero 11 del club blaugrana. Questo nonostante le resistenze del presidente Nasser Al-Khelaifi che per via dei rapporti gelidi col Barça preferirebbe cederlo altrove, magari al RealMadrid dove il presidente Florentino Perez lo ha sempre sognato oppure al ManchesterUnited, che potrebbe cedere Pogba e ha bisogno di un altro calciatore pesante a livello mediatico. Neymar, però, al momento appare irremovibile e ostinato a tornare al Barcellona.