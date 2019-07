CALCIOMERCATO JUVENTUS HAVERTZ BAYERN MONACO / Tutti pazzi per Kai Havertz, talento tedesco di proprietà del Bayer Leverkusen che fa gola a diversi top club europei. Tra questi anche Real Madrid e Juventus, ma soprattutto Liverpool e Bayern Monaco con i bavaresi pronti a trattenerlo in Bundesliga.

Lo stesso Havertz però intervistato da 'Sport Bild' ha 'spento' i bollenti spiriti del club teutonico: "Non so se il Bayern sia il passo giusto da fare per il mio futuro. Non so se i campionati esteri sarebbero più adatti per me. Al momento non ci sto pensando troppo".