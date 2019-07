CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO BORUSSIA DORTMUND / Spesso e volentieri accostato alla Juventus, Isco, centrocampista del Real Madrid, è ancora in attesa di conoscere il proprio futuro. I bianconeri sarebbero pronti ad approfittare della situazione in casa madrilena, con i 'blancos' a caccia di soldi freschi dopo i corposi investimenti dello scorso mese.

Lanon è però l'unica pretedente. Stando a quanto rivelato da 'ESPN' il club spagnolo sarebbe pronto a cederea fronte però di un'offerta importante. Interesse in tal senso che avrebbe manifestato anche ila caccia di una nuova stella per interrompere il dominio in Bundesliga del Bayern Monaco. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Isco però dal canto suo non riterrebbe il BVB un club abbastanza importante.