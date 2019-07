CALCIOMERCATO PORTO PSG TRAPP / Kevin Trapp si avvicina sempre di più al Porto.

L'estremo difensore tedesco di proprietà del, che nell'ultima annata ha giocato in prestito in Bundesliga con l', è vicino al trasferimento in Portogallo: secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'As', il club lusitano verserà 6 milioni di euro nelle casse del club parigino. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI