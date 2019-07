CALCIOMERCATO AJAX EDSON ALVAREZ / Matthijs de Ligt ha recentemente salutato l'Ajax per accasarsi alla Juventus. Un addio pesante per la società di Amsterdam che si è prontamente cautelata con un sostituto.

Si tratta del classe 1997 Edson, polivalente difensore proveniente dal Clubannunciato proprio in serata dai 'Lancieri' con un breve comunicato: “L’Ajax ha raggiunto un accordo con il Club America per il trasferimento di Edson Omar Alvarez ad Amsterdam. L’operazione è soggetta al superamento delle visite mediche e al rispetto di una serie di altre condizioni. Il difensore centrale, che può agire anche come terzino destro e da centrocampista, firmerà un contatto per le prossime cinque stagioni, fino al 30 giugno 2024". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI