p>CALCIOMERCATO GENOA ASENCIO PISA / Raul, attaccante spagnolo classe 1998 di proprietà del, è ad un passo dal: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il 'Grifone' ha trovato l'accordo con la dirigenza nerazzurra, chiamata ora a definire gli ultimi dettagli dell'operazione con il giocatore. Il Pisa si aggiudica così il derby di mercato con il, con Asencio pronto ancora una volta a rimettersi in discussione in Serie B. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI