p>CALCIOMERCATO JUVENTUS BENFICA PERIN / E' saltato il trasferimento di Mattia Perin al Benfica o tutto è ancora possible? Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', questa sera è previsto un nuovo contatto tra la dirigenza dele quella della, grazie anche all'intermediazione dell'agente, per cercare di prendere una decisione finale sull'approdo in Portogallo del portiere bianconero dopo la brusca frenata registrata nella serata di ieri. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI