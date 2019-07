CALCIOMERCATO FIORENTINA MONTELLA CHIESA LLORENTE / La Fiorentina di Montella si avvicina ad ampie falcate all'esordio in ICC contro l'Arsenal. In conferenza stampa alla vigilia della sfida di Charlotte ha parlato proprio l'allenatore viola soffermandosi soprattutto sul mercato: "I giovani che abbiamo hanno qualità. C'è da valutare quando si alzerà il livello agonistico e mentale con il campionato cosa ci potranno dare.

Dovremo pensare a cosa sia migliore per la loro crescita. Non posso commentare tutti i nomi che escono, alcuni sono veri, altri romanzati, altri ancora falsi. Posso solo dire di avere fiducia in Pradè per la costruzione della squadra.? È un giocatore forte come altri, ma non posso dire se è un nome vero e funzionale per noi oppure no. De Rossi? Ci abbiamo provato, ci ha pensato, era tentato, ma non se l’è sentita di passare ad un’altra squadra italiana e non ci sono possibilità di portarlo a Firenze”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI