p>CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / Le parole di Antonio Conte rilasciate quest'oggi in conferenza stampa hanno fatto suonare l'allarme in casa: il nuovo tecnico nerazzurro ha sottolineato come ci siano alcune situazioni di mercato che tardano ancora a sbloccarsi e ha invitato la propria società a chiudere le trattative messe in piedi per i profili individuati per rafforzare la rosa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Se per Dzeko l'affare tra Inter e Roma è in via di definizione, la trattativa con il Manchester United, che domani pomeriggio sfiderà proprio i nerazzurri nel primo appuntamento della ICC, per Lukaku è ancora in salita. Ci sarebbe però un'importante indiscrezione rilasciata dal quotidiano britannico 'The Times': l'Inter avrebbe presentato un'offerta da 66,5 milioni di euro euro più 16,5 milioni di bonus per un totale che raggiungerebbe quota 83 milioni di euro. Un totale che si avvicinerebbe alla richiesta del Manchester United.