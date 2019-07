CALCIOMERCATO TOTTENHAM POCHETTINO / Poco più di un mese e mezzo fa il Tottenham di Mauricio Pochettino sfiorava la clamorosa impresa in Champions League arrendendosi solamente in finale ai connazionali del Liverpool.

Un eventuale successo che avrebbe potuto cambiare il destino del manager degli 'Spurs' come rivelato dallo stesso argentino a 'Sky Sports': "Forse, con un risultato diverso, dopo la finale potevi pensare "ok, forse questo è il momento giusto per lasciare il club, lasciare e dargli la possibilità di cominciare un nuovo capitolo con un nuovo allenatore" Ma dopo la finale ho sentito che non poteva finire così, che non era il modo migliore per concludere questa storia. Non sono una persona che evita di affrontare i problemi o le situazioni difficili. Amo le grandi sfide, e naturalmente quella di ripartire con una nuova mentalità, per provare a ripetere una stagione simile, mi emoziona e motiva moltissimo".

Pochettino ha quindi ribadito: "Avrei potuto prendere una decisione diversa se avessimo vinto la finale? Sicuramente. Quando arrivi a toccare la gloria, a raggiungerla, ti senti diverso da prima. I calciatori si sentono diversi. La sfida stessa diventa diversa".