CALCIOMERCATO BAYERN MONACO LO CELSO BETIS / Dopo non aver esercitato il diritto di riscatto per James, ilè alla ricerca sul mercato di alcuni giocatori di qualità e fantasia per il reparto offensivo bavarese da mettere a disposizione diin vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato dalla 'Bild', il Bayern Monaco avrebbe messo nel mirino Giovani Lo Celso, centrocampista argentino in forza al Real Betis: sulle tracce del classe 1996 da tempo c'è il Tottenham che però affonderebbe il colpo solo in caso di una partenza di Eriksen.