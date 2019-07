CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / Carlo Ancelotti ha parlato al termine della gara tra Napoli e Feralpisalò vinta dagli azzurri 5-0. Ai microfoni di 'Sky', il tecnico azzurro si è soffermato anche sul mercato: "Ci pensa la società, abbiamo persone molto competenti che sanno cosa serve alla squadra.

al 31 agosti saremo perfetti".

Per quella data si conoscerà anche il destino di Gianluca Gaetano che potrebbe essere confermato in rosa: "Lo stiamo proponendo in una posizione nuova, credo possa fare benissimo il centrocampista. E' un ragazzo molto interessante del 2000: viene dal nostro settore giovanile e stiamo valutando se tenerlo con noi o mandarlo in prestito. Abbiamo un occhio di riguardo per lui venendo dalle nostre giovanili".

Infine, una battuta su Insigne: "Si trova a suo agio in quella posizione, per me può giocare in qualsiasi posizione dell'attacco. Deve essere volito e prendere l'iniziaativa come ha fatto nel secondo tempo".