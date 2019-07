CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID / La telenovela legata al futuro di Paul Pogba è destinata a chiudersi entro la fine di questa sessione di calciomercato. Spesso accostato ad un possibile ritorno alla Juventus il centrocampista francese con ogni probabilità potrebbe però finire al Real Madrid.

Stando a quanto sottolineato da 'L'Equipe', Pogba sta attendendo con calma di conoscere il proprio destino perchè dovrebbe lasciare Manchester entro la fine dell'estate proprio in direzione Spagna. Il Madrid diè infatti il desiderio di Pogba che intanto è volato in Australia con lo United proprio nella paziente attesa di scoprire come e quando lascerà i 'Red Devils' soddisfando così la sua voglia di indossare la casacca dei 'blancos'.