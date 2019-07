INTER ROMA DZEKO / Profumo di chiusura per la trattativa Inter-Roma per Edin Dzeko: come raccontato dalla nostra redazione, l'affare è destinato ad andare in porto con la prossima settimana che potrebbe essere quella della fumata bianca.

In particolare, come raccolto da Calciomercato.it , passi in avanti decisivi si sono fatti grazie alla disponibilità dell'Inter che ha accettato di inserire nella trattativa un altro calciatore della. Le due società nelle scorse settimane avevano parlato di: il terzino serbo piace anche dal Fenerbahce che gli ha presentato un'offerta importante. Non è detto però che l'ex Manchester City sia il secondo nome dell'affare. Per il bosniaco è pronto da tempo un triennale da 4,5 milioni di euro a stagione.