CAGLIARI ANGELICI NANDEZ / Il Cagliari è vicino a Nandez, come raccontato da Calciomercato.it: la conferma sulla trattativa in dirittura di arrivo è stata data dal presidente del Boca Juniors in conferenza stampa.

Il numero uno del club argentino non ha nascosto la possibile cessione del centrocampista uruguaiano: "L'unica cessione che è vicina, concreta, è quella dial: sarà ceduto per la cifra della clausola. Oggi dovrebbero inviare l'offerta per iscritto, abbiamo anche discusso del metodo di pagamento: se arriva la proposta così come concordato, il trasferimento sarà effettuato".

Nandez, 23 anni, è stato seguito dal Cagliari già nello scorso mese di gennaio quando si parlava di una possibile cessione a stagione in corso di Barella: con l'ex rossoblù all'Inter, l'uruguaiano è di nuovo ad un passo dal club sardo e la trattativa - come raccontato da Angelici - è a un passo dalla chiusura.