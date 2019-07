Calciomercato Milan, futuro Cutrone: la decisione dell'attaccante!

CALCIOMERCATO MILAN CUTRONE FUTURO / Il Milan ha messo gli occhi su Correa. Per strappare il talento all'Atletico Madrid serve una cifra vicina ai 50 milioni di euro, cifra che i rossoneri potrebbero recuperare dalla cessione di AndreSilva e Cutrone.

Se il primo sembra propenso ad una nuova cessione, lo stesso non si può dire per il giovane azzurro: l'italiano - come riportano i colleghi della 'Gazzetta dello Sport' - non sembra per nulla stuzzicato dall'idea di vestire la maglia del. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Cutrone preferirebbe resta ale in alternativa trasferirsi in un club di prima fascia.