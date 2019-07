BOCA JUNIORS DE ROSSI / Daniele De Rossi al Boca Juniors questione di giorni: è il presidente degli Xeneize Daniel Angelici a confermarlo in conferenza stampa. "E' una trattativa che ha fatto Burdisso: il giocatore voleva finire la sua carriera al Boca e probabilmente nei prossimi giorni arriverà in Argentina. Quando Fabria diventerà argentino, De Rossi sarà nostro (il Boca al momento non ha posti per stranieri, ndr).

Al 99% sarà un giocatore del Boca Juniors".

Queste le parole di Angelici in conferenza, che ha poi aggiunto: "Mi piacciono i giocatori che hanno voglia di giocare con il Boca, come De Rossi: ci sono pochi campioni in attività come l'italiano, ci riempie di orgoglio che vuole venire qui. E' positivo per tutto il calcio argentino avere un calciatore del genere". Per perfezionare l'affare il Boca deve liberare un posto per straniero: le possibilità portano a Fabra (riceverà a breve la nazionalità argentina) o alla cessione di Nandez (c'è il Cagliari).