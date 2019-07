CALCIOMERCATO ALLEGRI JUVENTUS / Ricevendo una pergamena al Comune di Livorno, l'ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato del suo addio ai bianconeri e della decisione di prendersi un anno di pausa: "Diciotto anni da giocatore, sedici da allenatore. Oggi mi sono fermato. Mi sono preso un po’ di tempo per me, che mi possa finalmente consentire di vivere Livorno - le sue parole riportate da 'livornosera.it' - .

Prima di sciogliere il nodo Juventus, sono tornato tre giorni qui, a casa: è stato il mare ad indicarmi la rotta migliore sulla quale procedere”.

Allegri racconta anche quanto il suo essere livornese lo abbia aiutato nella sua carriera: "La mia livornesità mi ha aiutato, perché il nostro modo di vivere, disdrammatizzare in certi momenti ti aiuta. Muoversi con leggerezza non significa essere meno professionale. Son due cose ben distinte. In certe fasi la pressione è tale che se non riesci a sdrammatizzare diventa difficile. Sono davvero fortunato di essere livornese".