CALCIOMERCATO NEYMAR BARCELLONA MESSI / Dopo aver messo a segno il colpo Griezmann, il Barcellona è al lavoro per cercare di riportare clamorosamente Neymar in Spagna.

Il campione brasiliano in forza alstarebbe spingendo per un ritorno in blaugrana, dopo i due anni di alti e bassi collezioniati in Francia. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Al margne della presentazione del suo nuovo torneo 'Red Bull Neymar Jr's Five', Neymar ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Oh My gol' strizzando nuovamente l'occhio al Barcellona e a sua maestà Lionel Messi: ''Come lui nessuno mai. Insieme formavamo una coppia spettacolare, geniale. Scendere in campo al suo fianco è stato un piacere, ma soprattutto un onore”.