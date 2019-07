CALCIOMERCATO MILAN SUSO LUCCI / Il futuro di Suso continua ad essere in bilico. Il campione spagnolo - oggi provato da trequartista - non sembra rientrare nei piani tecnici di Giampaolo.

L'ex Liverpool ha sempre giocato da esterno - il ruolo dove ha reso al massimo - ed è facile pensare che alla giusta offerta possa lasciare i colori rossoneri: l'agente Lucci, accompagnato da, è stato più volte a Casa Milan per incontrare la dirigenza, l'ultima, in ordine cronologico, proprio questo pomeriggio. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Possibili sviluppi per Suso, che continua a piacere alla. Il Milan potrebbe lasciarlo partire per una cifra vicina ai 30/35 milioni di euro