JUVENTUS DEMIRAL / E' volato insieme ai nuovi compagni di squadra direzione Singapore questo pomeriggio ma per Merih Demiral la tournée asiatica della Juventus durerà soltanto fino al 21 luglio, giorno della gara contro il Tottenham. L'ex Sassuolo, al centro di numerose voci di mercato con anche il Milan interessato a lui, non si trasferirà insieme agli altri bianconeri in Cina: lo ha comunicato la stessa società piemontese.

Nel comunicato si legge che "prenderà parte invece solo alla prima parte della trasferta Merih Demiral, che dopo la gara di Singapore contro il, in programma domenica 21 luglio, a causa di impedimenti burocratici nel rilascio del visto per l'ingresso in Cina, secondo paese toccato dal tour, rientrerà in Italia". Niente Juve-Inter, quindi, per Demiral che tornerà a Vinovo per allenarsi con gli infortunati Giorgio Chiellini, Mattia Perin, Douglas Costa, Sami Khedira, Marko Pjaca, Aaron Ramsey e gli Under 21 Luca Pellegrini e Moise Kean.

Il motivo è da ricercarsi nei rapporti tra Cina e Turchia: per ottenere il visto, Demiral avrebbe dovuto recarsi direttamente all'ambasciata cinese ad Ankara per attivare una procedura che richiede molto più tempo rispetto a quella normale.