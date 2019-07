CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ICARDI / Accordo Paratici-Wanda Nara per il nuovo contratto in bianconero di Mauro Icardi. È l'indiscrezione di mercato riportata da 'Radio 24', che attraverso il profilo Twitter del proprio programma "Tutti Convocati" afferma: "La Juventus parte per l'ICC senza assegnare la maglia numero 9, che sarà di Mauro Icardi.

Accordo tra Paratici e Wanda Nara per un contratto da 8 milioni all'anno per 5 anni, ora c'è da trovare l'accordo con l'". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Possibile svolta in arrivo, dunque, nella 'telenovela' Icardi. Si attendono ulteriori sviluppi.