CALCIOMERCATO MILAN FALCAO ANDRE SILVA / Radamel Falcao è pronto a lasciare il Monaco per vivere una nuova avventura calcistica. In Turchia - come riporta 'AS' - sono certi: l'attaccante colombiano è davvero ad un passo dal vestire la maglia del Galatasaray. Il club di Istanbul è pronto a mettere a segno il grande colpo e la fumata bianca potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . L'accordo sarebbe già stato raggiunto e sembra dunque solo questione di tempo: con l'addio di Falcao, il Monaco sarà chiamato a sostituirlo e il nome sempre più caldo è quello diI rapporti tra i monegaschi e Jorgesono ben noti: Giampaolo vorrebbe puntare sul portoghese ma di fronte ad un'offerta suitutto potrebbe cambiare idea.