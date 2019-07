CAGLIARI NANDEZ BOCA JUNIORS AGENTE / E' sempre più Nahitan Nandez il nome a cui il Cagliari sta pensando per sostituire Nicolò Barella. Come sottolineato da Calciomercato.it, i sardi hanno alzato l'offerta per il giocatore, proseguendo nel frattempo a dialogare con l'entourage del centrocampista uruguayano.

E ora, afferma l'agente del ragazzo Pablo, un accordo con i rossoblù è stato trovato. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Lo ha rivelato lo stesso agente a 'Sport 890': "Abbiamo un pre-accordo con il Cagliari per Nandez. Sono due giorni che stiamo negoziando l'affare in Spagna. Se il Boca Juniors darà oggi il consenso scritto, possiamo dire che l'affare sarà definitivamente concluso".