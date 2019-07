CALCIOMERCATO ROMA JUVENTUS ICARDI / Non ci sono solo Juventus e Napoli sulle tracce di Mauro Icardi. L'attaccante è destinato a lasciare l'Inter, non rientrando più nei progetti tecnico-tattici della società. Anche oggi Conte ha ribadito il concetto: il centravanti così come Nainggolan dovrebbe andar via già in queste sessione di calciomercato.

Sull'ex Sampdoria ci sarebbe un'altra squadra di Serie A: il ds della Roma, Petrachi - stando a quanto riportato da Giorgio De Angelis di 'Retesport' - avrebbe incontrato all'hotel Bernini. I giallorossi starebbero dunque pensando seriamente a Mauro Icardi per rafforzare l'attacco