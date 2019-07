MILAN KRUNIC GIAMPAOLO BENNACER / "Con Giampaolo ci possiamo divertire e crescere. Lo conosco da 4 anni, so come vuole giocare: possiamo divertirci e crescere tanto". Parole di Rade Krunic. Il nuovo acquisto del Milan ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione, svelando un retroscena: "Ho sempre tifato Milan da bambino, è un club che ammiro tantissimo ed essere arrivato qui è un sogno che diventa realtà".

Il Milan lo ha cercato da tempo, come rivelato da: "Abbiamo parlato con lui e con il suo agente già dalla fine dell'anno scorso e abbiamo cercato di giocare in anticipo". "Sono contento di aver fatto questo salto di qualità e di ritrovare mister Giampaolo". Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Krunic ha parlato anche di Bennacer, suo compagno all'Empoliche potrebbe ritrovare in rossonero: "Ha qualità importanti. Ho giocato con Paredes e Pjanic e devo dire che si avvicina molto a loro due. E' pronto per il salto di qualità e il suo arrivo può fare molto bene alla squadra". Infine sulle sue qualità: "Sono una mezz'ala box-to-box. In questi anni sono cresciuto molto, mi ispiro a De Bruyne, anche se il mio idolo è Kakà".