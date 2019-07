MILAN HERNANDEZ MALDINI / Theo Hernandez è stato presentato alla stampa insieme all'altro nuovo acquisto del Milan, Rade Krunic. Il terzino francese ha parlato della sua nuova avventura e dell'incontro con Paolo Maldini ad Ibiza: "Non posso rivelare cosa ci siamo detti, ma averlo conosciuto è stato un onore. Da piccolo era il mio idolo e il mio modello, è stato il più forte del mondo. Ora mi ispiro a Marcelo, mi ha aiutato a crescere, dandomi tanti consigli".

Sulle prime impressioni e gli obiettivi futuri: "Sono molto felice di essere al Milan, le prime impressioni sono positive. Ilè un club eccezionale, ma io mi trovo in un altro club eccezionale, è un club storico che all'estero ha un'immagine decisamente positiva. Sono qui per lavorare, per migliorare, soprattutto in fase difensiva. Spero di vincere tanto e di far felici i tifosi". Maldini lo ha definito un grande talento: "Può diventare uno dei migliori terzini sinistri al mondo". La replica: "Sono parole che mi caricano, mi sono emozionato. Ora è importante lavorare sodo".