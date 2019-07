MILAN MALDINI MODRIC / "Seguiamo tanti giocatori, ma non vogliamo avere fretta. Dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile" così Paolo Maldini durante la presentazione di Theo Hernandez e Rade Krunic. Il direttore tecnico del Milan, ha parlato anche di mercato, soffermandosi anche su alcuni nomi in particolare, come Luka Modric: "Non lo abbiamo mai trattato, cerchiamo profili giovani ma anche di esperienza. Servono anche calciatori affermati. Profili come Modric sarebbero perfetti, ma non l'abbiamo mai trattato". Ad essere stato trattato è invece Veretout: "Lo abbiamo trattato, le modalità di mercato sono fatte di obiettivi e scelte. Sembra ci sia fretta ma il mercato dura fino al 2 settembre". Poi su Demiral e le trattative in generale: "In certi ruoli abbiamo necessità e i giocatori bravi e giovani costano tantissimo.

Quelli di esperienza meno, ma hanno altre caratteristiche. Non abbiamo fretta, vogliamo consegnare a Giampaolo la squadra in tempi relativamente brevi ma le trattative non sono mai semplici".

Possibili colpi potranno arrivare dunque a fine mercato: "All'inizio i prezzi sono pieni, alla fine sono scontati, succede così in ogni mercato, non solo in quello dei calciatori. Vogliamo fare felici i tifosi, l'allenatore e la proprietà. Questo è un anno di rifondazione, serve pazienza, anche nelle uscite". Infine sull'arrivo di Krunic e di quello possibile di Bennacer, entrambi provenienti dall'Empoli: "Giocatori arrivati da squadre retrocesse? Non ci interessa, i giocatori bravi sono ovunque".