ATLETICO MADRID ERIKSEN /James Rodriguez o Christian Eriksen: due piste parallele, due obiettivi difficili da raggiungere per l'Atletico Madrid.

I 'colchoneros' vanno alla ricerca della ciliegina sulla torta ed allora da Madrid sono pronti al grande colpo: il colombiano, conteso anche dal Napoli , o il danese che è in scadenza con iled ha già fatto capire di non voler proseguire la sua avventura con gli Spurs. Come si legge su 'marca.com', Simeone avrebbe individuato nel trequartista danese il nome giusto nel caso non si riuscisse ad arrivare a James Rodriguez, ma la pista è tutt'altro che semplice: c'è sempre ilsulla strada dell'Atletico e soprattutto la richiesta importante del club inglese. Da Madrid sono pronti al sacrificio e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro di Eriksen.