CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI PSG LEONARDO PREMIER LIGUE 1 - Blaise Matuidi è al centro di diverse voci di mercato. Il centrocampista francese, in scadenza di contratto nel 2020 (c'è un'opzione anche per la stagione successiva), è stato oggetto di parole importanti da parte del direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, che non ha nascosto il suo apprezzamento per il Nazionale di Deschamps.

Secondo 'Le Parisien', il dirigente dei parigini avrebbe sondato i colleghi dellariguardo alla disponibilità a cedere, ma allo stato attuale non avrebbe trovato porte aperte. Sul 32enne calciatore ci sarebbero anche. Dopo gli arrivi a Torino degli svincolati, qualcuno è destinato a partire e l'indiziato numero uno è Sami. Vedremo se cambierà qualcosa per quanto riguarda Matuidi nelle prossime settimane.