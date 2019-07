MIAN NOVARA THEO HERNANDEZ / Prima uscita stagionale per il Milan targato Marco Giampaolo: i rossoneri hanno pareggiato 1-1 l'amichevole contro il Novara, la prima del precampionato in attesa della tournée negli Stati Uniti.

Una gara che si accende nella ripresa dopo che il primo tempo era terminato sullo 0-0: Novara in vantaggio con un calcio di rigore realizzzato da, mentre il pareggio è firmato dal nuovo acquisto Theo Hernandez con una conclusione da fuori.

Per il Milan domani ci sarà la partenza per gli Usa dove i rossoneri sono attesi dalla ICC: Bayern Monaco (24 luglio), Benfica (28 luglio) e Manchester United (3 agosto) le prossime avversarie della squadra. Un tris di livello che servirà a Giampaolo per schierirsi ulteriormente le idee su eventuali esigenze in entrata e calciatori che potrebbero invece essere messi in vendita.