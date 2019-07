CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI SACCHI / Via dall'Inter: la certezza per Mauro Icardi è che il suo futuro non sarà colorato ancora di nero e azzurro. Il braccio di ferro con la società va avanti, in attesa che arrivino offerte concrete per l'ex capitano. Tra le squadre interessate in prima fila c'è la Juventus che deve 'liberarsi' prima di qualche attaccante (Higuain ssu tutti) e poi potrà dare l'assalto all'argentino.

Intanto però c'è chi boccia l'idea di vedere Icardi al centro dell'attacco della squadra guidata da Maurizio. Dalle pagine della 'Gazzetta dello Sport', Arrigo Sacchi motiva il suo no a: "Sarri potrebbe avere difficoltà unicamente se verranno ingaggiati calciatori senza grande cultura del lavoro, egocentrici, ammalati di individualimo e protagonismo. (...) Anche le caratteristiche devono essere quelle giuste per un football totale e di dominio. In questo contesto ho dubbi sull'ingaggio di Mauro Icardi, che è uno specialista e che mal si adatterebbe ad un calcio totale e per di più occuperebbe gli spazi in cui opera generalmente il grandissimo Cristiano Ronaldo".