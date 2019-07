CALCIOMERCATO INTER CONTE LUKAKU / Vigilia di Inter-Manchester United valida per l'International Champions Cup. Al match in programma domani a Singapore non prenderà parte Romelu Lukaku, come noto grande obiettivo per l'attacco dei nerazzurri. In conferenza stampa Antonio Conte ha risposto con diplomazia a chi gli chiedeva lumi circa il possibile arrivo del belga, suo 'pallino' da tempo: "Lukaku è un giocatore dello United. Lo conosco molto bene già dai tempi in cui ero allenatore del Chelsea.

Se sono frustrato per il suo mancato arrivo?Frustrato è una parola grossa, è sicuramente un calciatore che piace e lo considero importante per migliorare l'Inter".

"Domani abbiamo un match importante - ha aggiunto il tecnico dell'Inter - a questo livello è difficile considerarla un’amichevole e sarà così anche per loro. La nostra pre stagione sta andando bene, spero di vedere dei miglioramenti nella mia squadra. Perisic? Ha caratteristiche specifiche e voglio capire se potrà giocare nella posizione che ho in mente - ha risposto mettendo in guardia il croato - Abbiamo tempo per valutarlo e capire se potrà fare quello che voglio da lui".

MERCATO - Rispondendo in generale sul mercato, poi, Conte ha lanciato una 'frecciata' alla società: "E' difficile prevedere il mercato: abbiamo la necessità di snellire e creare un gruppo. Con la società abbiamo la stessa visione in entrata e in uscita, sono fiducioso anche se mi aspettavo che fossimo più avanti"