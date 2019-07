IBRAHIMOVIC MLS / Zlatan Ibrahimovic non si smentisce mai, per lui il basso profilo non esiste.

Ai microfoni di 'ESPN' il campione svedese, che in Italia ha indossato le maglie delle tre big, è andato all'attacco della, il massimo campionato statunitense dove gioca con la maglia dei: "Il campionato americano non è al livello di quello europeo - le sue parole riportate dall'Ansa' - Bisogna essere onesti. Prima giocavo con giocatori al mio livello, o quasi. E ho vissuto una cosa simile con la Svezia. Non accetto che non mi arrivi la palla o che mi arrivi troppo tardi. I compagni devono essere al mio livello. Le partite qui potrebbero essere più veloci, più tattiche, con maggiore ritmo", ha concluso.