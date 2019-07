INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA / L'Inter di Antonio Conte è pronta ad iniziare la sua tournée asiatica, anche se i nerazzurri non avranno a disposizione attaccanti titolari visto il caso Icardi e le vacanze che si sta godendo Lautaro Martinez dopo la copa America. Proprio l'argentino è finito al centro di voci di mercato con l'interesse del Barcellona che sarebbe pronto a pagarela clausola del calciatore da 111 milioni di euro.

Un'ipotesi che però l'attaccante, intervenuto a 'Fox Sport Radio', commenta così: "Non ho parlato con il mio agente dell'interesse del Barcellona, sto molto bene all'Inter. Ho già parlato con il nuovo allenatore, non vedo l'ora di tornare per iniziare la stagione".

L'ipotesi Barcellona era stata commentata anche dall'agente di Lautaro Martinez nei giorni scorsi: "Ho sentito queste voci, ma la verità è che nessuno ha parlato con noi. Ho sentito soltanto i rumors, non so come si comporterebbe l'Inter in caso di offerta del Barcellona: bisognerebbe chiederlo a loro".