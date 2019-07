CALCIOMERCATO JUVENTUS MIRANDA BARCELLONA - È di questa mattina la notizia dell'offerta già presentata dalla Juventus al Barcellona per Juan Miranda. Il 19enne terzino sinistro, che sta ben figurando all'Europeo con la Spagna Under 19, non viene considerato dall'allenatore dei catalani, Ernesto Valverde, l'alternativa a Jordi Alba, col tecnico che vorrebbe un calciatore con maggiore esperienza, e potrebbe lasciare il club nel quale è cresciuto.

Di contro, la dirigenza delnon vuole perdere il controllo del calciatore e appare disposto a lasciarlo partire solo a determinate condizioni: stando, infatti, a quanto raccolto in Spagna da Calciomercato.it , gli spagnoli vorrebbero cederesolo in prestito o anche a titolo definitivo (richiesta intorno ai 10 milioni di euro circa), ma con il diritto di recompra assicurato. Difficilmente un club come lapotrebbe accettare queste condizioni, dunque l'affare appare di difficile realizzazione allo stato attuale. Resta, comunque, l'interesse e la necessità, dopo la partenza diversoe con quella possibile di Lucain prestito, di un nuovo innesto sulla fascia sinistra che possa far rifiatarenel corso della lunga stagione prossima.