NAPOLI PEPE MANCHESTER UNITED / Nicolas Pepe, 23 anni, e la sensazione di poter diventare un calciatore di livello internazionale: l'attaccante ivoriano del Lille nell'ultimo campionato è letteralmente esploso, attirando su di sé le attenzioni di diverse società. Il Napoli è tra quelle che ha mostrato l'interesse più concreto fino a presentare una proposta da sessanta milioni più Ounas che avrebbe trovato il gradimento del Lille.

I due club si sono avvicinati ma occorre ora il via libera anche del calciatore che, invece, sarebbe attratto dalla Premier League.

Più che il Paris Saint-Germain, al momento fermo per il caso Neymar, la vera rivale degli azzurri sarebbe quindi il Manchester United - come riferisce 'Repubblica' - che pure si è mosso per far sbarcare il calciatore nel campionato inglese. Ci sarebbe però un vantaggio non indifferente a favore del Napoli: la squadra di Ancelotti parteciperà alla prossima Champions League, cosa che invece non acccadrà ai 'Red Devils'. Il richiamo della competizione più importannte e quello del tecnico di Reggiolo sono le carte che gli azzurri potrebbero sfruttare per strappare il sì di Pepe.