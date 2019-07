Fiorentina, incontro per Llorente

CALCIOMERCATO FIORENTINA LLORENTE / La Fiorentina vuole regalarsi un colpo in attacco e pensa concretamente a Fernando Llorente. L'attaccante spagnolo, svincolato, è da alcuni giorni nei pensieri del club viola.

Come riportato da 'Sky Sport', c'è stato un incontro nella giornata di ieri tra la dirigenza viola e gli agenti del giocatore. Incontro interlocutorio, cui dovranno far seguire ulteriori contatti. Llorente al momento sta valutando tutte le possibili opzioni per il suo futuro. Il centravanti è interessato all'Italia, ma ha ricevuto diverse proposte da club che giocano la, soluzione intrigante per lui.