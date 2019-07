CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / Non c'è due senza tre: Romelu Lukaku non ha intenzione di infrangere il proverbio e così dopo aver dato forfait per problemi fisici nelle prime due amichevoli del Manchester United, è out anche per il terzo incontro dei 'Red Devils' contro l'Inter. Proprio quei nerazzurri che sono la sua meta prescelta, neanche troppo segretamente: la trattativa va avanti da settimane ormai ma la distanza tra richiesta e domanda non si è ancora ridotta.

Inter, Solskjaer conferma: Lukaku salta il match

Non molla dalla richiesta di circa 80 milioni lo United, non si spinge oltre i 60 l'Inter che ha in pugno il sì del calciatore per un contratto di cinque anni da 45 milioni di euro totali.

Intanto a Singapore l'attaccante ha saltato l'allenamento con il resto del gruppo e, come confermato anche da Solskjaer in conferenza stampa, non prenderà parte all'incontro proprio tra Manchester United e Inter in programma domani a ora di pranzo. "Non è in forma, non sarà disponibile" le parole del manager norvegese sull'obiettivo dei nerazzzurri. Niente incrocio sul campo quindi, in attesa (sperano a Milano) di poterlo vedere sul terreno di gioco indossando la maglia dell'Inter il prima possibile.